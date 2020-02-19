Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Углеметбанка на уровне «ruBB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен приемлемым уровнем достаточности капитала при умеренной способности к его генерации, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов, слабыми рыночными позициями и консервативной оценкой корпоративного управления», — указывают аналитики.

Они поясняют, что слабые рыночные позиции банка отражают его ограниченные конкурентные позиции на российском банковском рынке в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования юрлиц и региональной концентрацией активно-пассивных операций (на Челябинскую и Кемеровскую области приходится около 70% кредитного портфеля и свыше 80% привлеченных средств). Давление на рейтинг оказывает специализация банка на расчетно-кассовом обслуживании компаний, входящих в ГК «Мечел».

Банк поддерживает адекватные показатели достаточности собственных средств, что обуславливает его хорошую устойчивость к реализации кредитных и рыночных рисков. Отмечается прибыльность деятельности банка, при этом значительная часть доходов сформирована за счет восстановления резервов на возможные потери по ссудам вследствие погашения кредита крупного заемщика и работы по взысканию проблемной задолженности. Уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности оценивается как недостаточный. Агентство обращает внимание на низкую стоимость фондирования, а также снижение ставок в активах, что в условиях текущих тенденций банковского рынка может оказать давление на маржинальность деятельности банка.

Активы банка сформированы кредитным портфелем (22% валовых активов на 1 января 2020 года), портфелем ценных бумаг (35% валовых активов), а также средствами в банках (включая Банк России), которые составляют 28% валовых активов. Качество ссудного портфеля оценивается как удовлетворительное. Розничный портфель банка представлен преимущественно потребительскими ссудами зарплатным клиентам при адекватном уровне просроченной задолженности. Корпоративный кредитный портфель характеризуется недостаточной отраслевой диверсификацией. Кредитное качество портфеля ценных бумаг банка оценивается как высокое.

Банк обладает высоким запасом балансовой ликвидности и располагает широким спектром источников дополнительной ликвидности.



«Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии на 2019—2021 годы. Деятельность банка по-прежнему будет ориентирована на обслуживание компаний акционера, при этом запланирован рост кредитного портфеля за счет МСБ. Помимо этого в стратегию заложен рост вложений в развитие IT-инфраструктуры, а также сокращение расходов, в том числе за счет оптимизации и переформатирования низкодоходных точек присутствия банка. Реализация текущей стратегии, по мнению агентства, не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ», — отмечается в числе прочего в релизе.