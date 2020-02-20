Объем выдач ипотеки по итогам 2020 года вырастет на 10—15% и составит 3,1—3,2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».



«Поддержку рынку окажет снижение ипотечных ставок, возобновление рефинансирования и развитие кредитования в рамках госпрограмм, однако стагнация реальных доходов населения, рост цен на жилье и возможное введение ПДН (показателя долговой нагрузки. — Прим. ред.) для ипотечных ссуд будут ограничивать развитие сегмента», — говорится в обзоре.

Согласно предварительным итогам за 2019 год, банки выдали 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,8 трлн рублей, что ниже значений 2018 года на 14% в количественном и на 5% в денежном выражении. Следствием снижения объемов кредитования стало замедление темпа прироста ипотечного портфеля до 17%, при этом общий объем задолженности приблизился к 7,5 трлн рублей.

Средняя ставка по ипотеке, несмотря на рост в первые месяцы 2019-го, с начала лета перешла к активному снижению и к концу года достигла минимума за всю историю развития ипотечного рынка — 9%. Снижение процентных ставок стимулировало рост спроса на жилье, что стало одной из причин увеличения цен на недвижимость и в условиях стагнации реальных доходов привело к увеличению среднего размера ипотечного кредита (плюс 10% за год, до 2,2 млн рублей). При этом заемщики выбирают более длинные сроки кредитования для ограничения роста долговой нагрузки — за 2019 год средний срок ипотечного кредита вырос на 1,5 года (до 18,2 года), а доля ипотечных ссуд сроком свыше 25 лет резко увеличилась — с 12% до 17% объема выдач.



Банки из топ-20 по объему ипотечных выдач по итогам 2019 года продемонстрировали разнонаправленную динамику — от почти двукратного падения объемов кредитования до роста более чем в три раза. Наибольший темп прироста показал Альфа-Банк (плюс 203%), что позволило ему войти в пятерку лидеров. Более чем двукратный рост ипотечных выдач показали Промсвязьбанк (плюс 138%) и «Открытие» (плюс 118%).