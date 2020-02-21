Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Бест Эффортс Банка на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг обусловлен удовлетворительными оценками бизнес-профиля и корпоративного управления, высоким качеством активов при незначительном объеме ссудного портфеля и внебалансовых обязательств, высоким запасом капитала, а также сильной ликвидной позицией», — говорится в релизе агентства.

Бест Эффортс Банк — дочерняя структура ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» и Санкт-Петербургской биржи. Банк специализируется на комплексном обслуживании профессиональных участников рынка ценных бумаг (банков, брокерских, страховых и управляющих компаний), напоминает «Эксперт РА». Текущая бизнес-модель действует с конца 2014 года. По информации банка, в среднесрочной перспективе возможны изменения в структуре собственности (ассоциация «НП РТС» сохранит блокирующий пакет акций банка).

Бизнес-модель кредитной организации ориентирована на узкую нишу финансового рынка, уязвимую для макроэкономических параметров и изменения регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, указывают аналитики. На протяжении 2019 года наблюдалась стагнация клиентской базы и чистых комиссионных доходов. По мнению агентства, потенциал роста комиссионных доходов остается ограниченным, несмотря на планы менеджмента по существенному их увеличению. Смещение вектора в сторону развития традиционных направлений банковского бизнеса либо брокерского обслуживания физлиц может оказать существенное давление на рейтинг.

У банка большой запас капитала при ограниченной способности к его генерации. После реализации непрофильных вложений в IV квартале 2019 года показатели достаточности капитала банка находятся на очень высоком уровне, что объясняет значительный буфер абсорбции убытков (покрывает кредитные риски по портфелю ценных бумаг). Умеренно высокие показатели рентабельности в значительной степени объясняются переоценкой внутригрупповых вложений, а без учета соответствующего компонента финансовый результат банка «слабо положительный», отмечается в релизе. Запланированный на середину года запуск кастодиального (расчетного) депозитария Санкт-Петербургской биржи на базе банка состоялся в конце ноября 2019-го; новое направление в 2020 году окажет поддержку комиссионным доходам.

На балансе банка в силу специфики его деятельности отсутствует корпоративный ссудный портфель, а розничный представлен исключительно ссудами зарплатным клиентам. Более 55% активов банка на 1 декабря 2019 года составляют требования по сделкам РЕПО, заключенным с центральным контрагентом. Основные кредитные риски ограничены вложениями банка в ликвидные ценные бумаги (около 18% валовых активов).

В структуре активов суммарная доля ликвидных компонентов составляет 80%. Агентство отмечает низкую вероятность разрывов ликвидности, при этом указывает на повышенную волатильность привлеченных средств и концентрацию пассивов на средствах крупнейшего кредитора (15%).



«Эксперт РА» дает удовлетворительную оценку качеству управления и внутренней инфраструктуры банка. Аналитики констатируют адекватные опыт и квалификацию топ-менеджмента, при этом отмечают повышенную чувствительность банка к регулятивным и операционным рискам из-за большого объема клиентских операций и слабую результативность стратегического планирования. В случае изменения бизнес-профиля банка оценка бизнес-профиля и стратегических перспектив может быть пересмотрена.

