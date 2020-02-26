Льготные режимы для отдельных зон в регионах так и не стали способом поддержки экономики, реального эффекта от их введения пока нет, говорится в отчете Счетной палаты: за 2006—2018 годы власти потратили на создание, развитие и поддержку только ОЭЗ 136 млрд рублей из федерального бюджета; тем, кто вложит в производство в таких зонах 120 млн рублей (из них 40 млн рублей за три года), чиновники предоставляют льготы по налогам и таможенным пошлинам, но, хотя инвесторы вложили почти 370 млрд рублей (95,5% от плана), всплеска роста экономики в таких зонах не произошло: экономика в них росла естественным образом, в итоге компании, уже работавшие ранее, получили статус резидента и продолжили ту же деятельность, но в более комфортных условиях, пишут «Ведомости» .

Проблемы есть и у территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), отмечает Счетная палата, закон о них принимался без расчетов будущих расходов и экономического эффекта, при этом пока регионы Дальнего Востока теряют средства из-за таких территорий: в 2017 году они недополучили 1,5 млрд рублей, а в 2018 году — уже 2,4 млрд рублей.

По словам экспертов, проблема моногородов до конца не решена; несмотря на меры и небольшую положительную динамику, больше половины населения таких городов оценивают ситуацию как с трудом терпимую или даже нетерпимую; ТОСЭР в моногородах, за редким исключением, не стали инструментами развития, чем дольше они существуют, тем меньше шансов, что станут: налоговые потери моногородов — всего 812 млн рублей в 2018 году, но они также растут, а население таких городов, напротив, сокращается — на 38 600 человек за 2016—2018 годы.

Как сообщил представитель Минэкономразвития, министерство меняет программу развития моногородов: будут расширены действующие и предложены новые инструменты поддержки, также рассматривается возможность поддержки компаний и бюджета моногорода за счет налоговых поступлений, которые идут в федеральный бюджет от новых инвестиционных проектов, а все региональные и муниципальные программы развития моногородов будут актуализированы с учетом нацпроектов.

Счетная палата вновь усомнилась в прогнозе Минэкономразвития по росту экономики России Причинами этого в ведомстве называют неравномерную динамику промышленного производства и слабый рост инвестиций.

Еще одна проблема всех режимов — качество управления, мониторинг их работы и оценка экономической эффективности, перечисляет Счетная палата; нужно новое законодательство о едином механизме развития территорий, который должен заставить регионы обосновывать расходы, а получение льгот должно зависеть от социально-экономических эффектов; также в нем должны быть описаны общие подходы к оценке эффективности.