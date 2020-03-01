Сбербанк совместно с компанией «ТОТ» представили новый инструмент для аналитики туризма в России — динамическую панель TourTech. Продукт помогает не только разработать стратегию развития туризма, но и оперативно отследить эффективность проводимых изменений, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Панель обладает уникальным охватом и глубиной данных и предоставляет информацию обо всех составляющих отрасли — от профиля туриста до инфраструктуры и рынка труда. TourTech проводит анализ в реальном времени: данные визуализированы в виде наглядных графиков и диаграмм. Вся информация проста для восприятия и комфортна для прочтения на любом устройстве», — говорится в релизе.

С помощью TourTech пользователь сможет повысить доходность бизнеса и проанализировать событийный туризм, а встроенный модуль таргетинга позволит управлять туристическим потоком и влиять на него, отмечает генеральный директор «ТОТ» Александр Барсуков.

«Благодаря тому, что панель обладает глубокими данными по всем регионам, пользователи могут следить за динамикой в разных сферах отрасли, определять приоритеты развития инфраструктуры, конкурировать за инвестиции и оценить вклад туризма в экономику региона», — добавил он.



Подключение регионов к панели начнется с апреля 2020 года.