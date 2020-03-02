Фондовые торги в РФ стартовали в уверенном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:04 мск прибавил 1,83% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 836,05 пункта. Индекс РТС повысился на 3,5% до уровня 1 345,16.

«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный. Цены на нефть отскочили наверх после падения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение», — указывала незадолго до начала торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Так, «нефтяные фьючерсы утром прибавляют более 3%, восстанавливаясь от достигнутых в пятницу минимумов с декабря 2018 года. Поддержку ценам оказывают в том числе сделанные на выходных заявления Владимира Путина о готовности России поддержать мировой рынок нефти, несмотря на удовлетворенность страны текущим уровнем котировок. В четверг и пятницу пройдет очередное заседание ОПЕК+, которое вполне может принести «быкам» оптимистичные новости», указывает эксперт.

Кожухова напоминает, что «индексы Мосбиржи и РТС в пятницу вновь резко упали и достигли минимумов с октября и августа прошлого года соответственно». Перед началом сессии она прогнозировала, что «утром российские фондовые индексы… вместе с другими рисковыми активами выйдут в уверенный плюс в рамках коррекционного отскока. В течение сессии оптимизм может ослабнуть ввиду сохранения высокой волатильности, но в целом понедельник, скорее всего, принесет прибыль «быкам».



«На рынках устали от продаж, но поводов для продолжительного роста пока также нет», — заключает Кожухова.