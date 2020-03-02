Организация экономического сотрудничества и развития пересмотрела свой ноябрьский прогноз по росту мировой экономики в 2020 году в сторону уменьшения на 0,5 процентного пункта, до 2,4%, из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ОЭСР, распространенный в понедельник.

«Если предположить, что эпидемия достигнет пика в Китае в I квартале 2020 года и вспышки в других странах будут ограниченными, глобальный рост может сократиться примерно на 0,5 п. п. в этом году относительно ожиданий, опубликованных в экономическом прогнозе от ноября 2019 года, — гласит документ. — Таким образом, рост мирового ВВП в 2020 году снизится до 2,4%». Эксперты организации подчеркивают, что в I квартале показатели могут быть даже отрицательными, однако эффект от эпидемии при таком базовом сценарии должен ослабнуть к концу года.

В 2021 году, если распространение коронавируса удастся сдержать, а новые случаи заболевания будут эпизодическими в отдельных странах, рост мирового ВВП должен выйти на уровень 3,3%. «Анонсированные и [впоследствии] реализованные меры, учтенные в прогнозе, помогут поддержать доходы в ближайшем будущем, особенно в наиболее пострадавших компаниях и домохозяйствах», — отмечают аналитики.

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Вместе с тем более обширное распространение коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Северной Америке, а также провал попыток сдержать эпидемию в краткосрочной перспективе «значительно ослабят перспективы». «В этом случае глобальный рост может снизиться на 1,5 п. п. в 2020 году, снизив вдвое прогноз, озвученный до вспышки коронавируса», — подчеркивает ОЭСР.

Согласно сводной таблице, основанной на расчетах базового сценария, рост ВВП в странах G20 замедлится на 0,5 п. п. относительно ноябрьского прогноза, до 2,7% в 2020 году, и увеличится до 3,3% в 2021-м. В странах еврозоны прогнозируется замедление на 0,3 п. п. — до 0,8% роста ВВП в 2020 году и 1,2% в следующем. При этом в Италии аналитики скорректировали свой прогноз до нулевого роста в этом году (минус 0,4 п. п.) и 0,7% в 2021-м.

Как ожидают в ОЭСР, рост экономики России в 2020 году замедлится до 1,2% ВВП на фоне падения мирового показателя, то есть будет на 0,4 п. п. меньше, чем организация прогнозировала ранее. Прогнозы на 2021 год также пересмотрены в сторону понижения — на 0,1 п. п., до 1,3%.

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«Влияние <...> зависит от развитости трансграничных связей с Китаем. В ближайшей перспективе негативное воздействие на ВВП будет относительно сильным в Японии, Корее, других менее крупных странах Восточной и Юго-Восточной Азии и странах — экспортерах сырья», — резюмируют авторы доклада.



Организация рассматривает два сценария развития экономик стран мира в связи с распространением коронавируса: базовый и «сценарий домино». В первом, более мягком, ОЭСР ожидает «постепенного восстановления [роста ВВП] в странах с сырьевым экспортом, пострадавших от замедления экономики Китая в этом году».