Арбитражный суд оставил без движения иск «Открытие Холдинга» о своем банкротстве, но принял заявление банка «Траст»; при подаче заявления холдинг нарушил ряд требований законодательства о банкротстве и не приложил к своему заявлению документы, подтверждающие основание для возникновения задолженности, и список его кредиторов и должников с размером задолженности перед ними; суд дал холдингу срок до 30 марта, чтобы предоставить все недостающие документы, пишут «Ведомости» , ссылаясь на картотеку арбитражных дел.

«Траст» подал заявление о банкротстве холдинга сразу же после подачи последнего иска о собственном банкротстве. Приняв заявление «Траста», суд отложил его рассмотрение по существу до рассмотрения ходатайства холдинга, поступившего в суд ранее.

«Открытие Холдинг» уведомил о намерении подать заявление о банкротстве «Открытие Холдинг» признал недостаточность имущества и неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

После подачи холдингом иска держатели облигаций «Открытие Холдинга», которых представляет ООО «РКТ», уведомили о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве компании. В обращении у холдинга 15 выпусков облигаций на 233 млрд рублей.

Крупнейший кредитор «Открытие Холдинга» — банк непрофильных активов «Траст»: холдинг должен банку 450 млрд рублей, или 86% его долга. Среди других кредиторов холдинга — ВТБ, ООО «Пауэр ресорсес», «Открытые инвестиции», «Пенсионный капиталъ» и «Кама картон».