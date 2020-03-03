Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. Об этом сообщает ТАСС, напоминая, что документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 11 марта.

При этом комитет рекомендовал отклонить правительственный законопроект об индивидуализации ОСАГО, который был ранее одобрен комитетом к первому чтению. Как сообщил Аксаков, в случае принятия правительственного законопроекта, по оценкам экспертов, тарифы ОСАГО увеличились бы на 30%.

Действующая система тарификации ОСАГО не позволяет страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик, соблюдения правил дорожного движения и прочих значимых факторов, а также не позволяет прекратить практику субсидирования одних категорий страхователей другими, отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предполагает переход к ценообразованию в сфере ОСАГО, базирующемуся на рыночных принципах и конкуренции, отмечается в документе. Страховщики будут вправе самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых ЦБ, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, в частности наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения правил дорожного движения. При этом проектом федерального закона сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО. Как отметил ранее Аксаков, тарифный коридор расширяться не будет, как предполагалось ранее в правительственном варианте аналогичного законопроекта.

В законопроект включены такие новые нормы, как необходимость размещения на сайтах страховщиков калькуляторов для обеспечения возможности расчета страховой премии, а также обязанность потерпевшего автовладельца информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы.



«Принятие и реализация проекта федерального закона позволит улучшить качество предоставляемых услуг по ОСАГО, повысить культуру страхования посредством регулирования ОСАГО, в большей степени позволяющего страхователям и страховщикам определять условия страхования с учетом своих законных интересов и индивидуальных особенностей», — считают авторы документа.

