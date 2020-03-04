Фондовые торги в России стартовали в «красной зоне».

На 10:06 мск индекс Мосбиржи потерял 1,44% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2 780,8 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени упал на 2,2% — к уровню 1 328,12.

«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник завершили день повышением. Рублевый индикатор, однако, растерял существенную часть отвоеванных позиций и не смог закрепиться выше сопротивления 2 850, а долларовый устоял выше 1 330 пунктов», — напоминает в утреннем комментарии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она прогнозировала, что в начале сессии среды российские фондовые индексы, «вероятно, выйдут в умеренный минус, отыгрывая падение на американских биржах накануне, после чего настроения могут пойти на улучшение». «Нефтяные котировки, по сути, остаются недалеко от уровней вчерашнего закрытия, а на фондовых площадках наблюдаются попытки роста, что должно уберечь рынок РФ от развития продаж по ходу дня. К поддерживающим мерам присоединился и Всемирный банк, который выделил 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом», — отмечает эксперт.