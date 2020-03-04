Фондовые торги в России стартовали в «красной зоне».
На 10:06 мск индекс Мосбиржи потерял 1,44% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2 780,8 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени упал на 2,2% — к уровню 1 328,12.
«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник завершили день повышением. Рублевый индикатор, однако, растерял существенную часть отвоеванных позиций и не смог закрепиться выше сопротивления 2 850, а долларовый устоял выше 1 330 пунктов», — напоминает в утреннем комментарии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Она прогнозировала, что в начале сессии среды российские фондовые индексы, «вероятно, выйдут в умеренный минус, отыгрывая падение на американских биржах накануне, после чего настроения могут пойти на улучшение». «Нефтяные котировки, по сути, остаются недалеко от уровней вчерашнего закрытия, а на фондовых площадках наблюдаются попытки роста, что должно уберечь рынок РФ от развития продаж по ходу дня. К поддерживающим мерам присоединился и Всемирный банк, который выделил 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом», — отмечает эксперт.
Всемирный банк принял решение выделить 12 млрд долларов неотложной помощи на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на распространенное во вторник заявление ВБ.