Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России уже в первой половине 2021 года — она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт•ч), пишут «Известия» . Об этом сообщили в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Там, где тарифы сейчас меньше этого значения, повышения стоимости электроэнергии не будет. Выравнивание тарифов должно привести к снижению цен примерно на 50% в убыточных субъектах, считают в Совфеде.

Сейчас самые высокие тарифы зафиксированы на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке (около 8 рублей за 1 кВт•ч), а самые низкие — в Иркутской области (меньше 1 рубля за 1 кВт•ч). Такой разброс препятствует привлечению инвестиций в регионы, поэтому его нужно сокращать, заявил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов. По его словам, тарифы будут определяться по двум направлениям: во-первых, неоправданно завышенные цены будут пересмотрены, во-вторых, придется прибегнуть к федеральному субсидированию, потому что введение единой политики формирования цен не должно повлечь увеличение уже существующих в регионах.

По словам экспертов, в самых бедных регионах — самые большие тарифы, и при реализации инициативы это нужно изменить в первую очередь, если перед страной стоит задача развивать субъекты. Также большое внимание нужно уделить и снижению тарифа для малого и среднего бизнеса. Как считают эксперты, цены не будут одинаковыми в каждом регионе ввиду объективных особенностей, но должен быть установлен потолок.

Если правительство решит прибегнуть к реальному усреднению, цены на электроэнергию в некоторых регионах могут увеличиться примерно в два раза, что вызовет недовольство населения и бизнеса, предупредили эксперты. По их мнению, правильнее, когда понижение происходит за счет субсидирования из государственного бюджета, только в этом случае все начинают более ответственно относиться к расходованию средств — приходит понимание, что нужно повышать эффективность мер субсидирования субъекта и действительно развивать регион.