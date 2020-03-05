Каждый четвертый россиянин с действующим кредитом испытывает трудности с его погашением и выходит на просрочку. Об этом рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

«В среднем каждый четвертый должник испытывает трудности с погашением своих кредитных обязательств», — ответил он на вопрос о том, сколько россиян в настоящее время имеют просроченную задолженность по своим обязательствам.

По словам главы НАПКА, в настоящий момент в активной работе коллекторских агентств находится 7 млн кредитов на сумму более 1 трлн рублей. Кроме того, в рамках агентской схемы ежегодно банки привлекают коллекторов для работы с 4 млн кредитов, общий объем которых составляет более 400 млрд рублей.



Согласно данным ЦБ, банковский портфель выданных россиянам кредитов за январь текущего года вырос на 0,8% и достиг 17,6 трлн рублей. При этом доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме займов за месяц выросла на 0,1 процентного пункта — до 4,6%.