Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, по состоянию на 1 февраля 2020 года снизился за последние полгода до 70,7 тыс. рублей (на 6,6%). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Основной причиной сокращения показателя стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,3 п. п.

Рассчитывая показатель, НБКИ исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является отношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3. Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) ипотечного заемщика в январе 2020 года находился на уровне 753 баллов.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на 1 февраля 2020 года зафиксирован в Москве (158,4 тыс. рублей), Московской области (104,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (88,5 тыс. рублей), Приморском крае (80,1 тыс. рублей) и Ленинградской области (76,8 тыс. рублей).

Наименьшее значение данного показателя было отмечено в Челябинской (48 тыс. рублей), Кировской (48,4 тыс. рублей) и Вологодской (50,1 тыс. рублей) областях, а также в Алтайском крае (51 тыс. рублей) и Кемеровской области (51,3 тыс. рублей).

Наиболее высокую динамику снижения рекомендованного семейного дохода демонстрируют Республика Башкортостан (-15,8%), Самарская область (-15%), Пермский край (-14,1%), Ленинградская область (-13,5%) и Ханты-Мансийский АО (-12,9%). Снижение показателя рекомендованного семейного дохода зафиксировано в Москве (+4,1%) и Ставропольском крае (+2,8%).