Счетная палата (СП) в соответствии со стратегией по укреплению культуры публичности и открытости процессов принятия государственных решений расширила план проверок на 2020 год. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, в план СП вошли проверка результативности мер государственной поддержки, направленных на осуществление и развитие региональных и местных авиаперевозок, проверка эффективности организации работ и расходования средств на проведение лесоустройства в 2015—2019 годах.

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году Аудиторы скорректировали подход к планированию проверок, применив риск-ориентированный подход.

Также ведомство проанализирует риски снижения нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанные с переходом флота на использование низкосернистого топлива и изменением структуры мирового топливного рынка. Будет проанализировано выполнение указов президента в части увеличения средней зарплаты отдельных категорий работников отраслей бюджетной сферы.

Ведомство намерено также провести аудит эффективности расходования Минздравом бюджетных средств на закупки услуг по подготовке и проведению Второго национального съезда врачей РФ.