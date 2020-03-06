Количество случаев подделки банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%. Такие данные МВД приводит РИА Новости.

«За 2019 год количество преступлений, квалифицированных по статье «Мошенничество», возросло на 14% и составило 219 тыс., в том числе случаев подделки банковских карт стало больше на 57,2%, печатей и штампов — на 15,3%, в сфере автострахования рост составил 26,7%», — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.

В МВД отмечают, что в последние годы прослеживается тенденция постепенного перемещения преступлений в сферу мошенничества, составляющего 10,8% от общего числа совершенных в стране противоправных деяний.



Более половины всех совершенных мошенничеств составляют преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, уточнили в МВД.