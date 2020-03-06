Мировая экономика просела, ситуация с коронавирусом оказывает влияние и на Россию, и на Казахстан, непонятно, как долго это будет продолжаться, заявил в пятницу заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.



«Всем известно, что мировая экономика просела, просела китайская экономика. Как долго это будет продолжаться, мы не знаем, но это, так или иначе, оказывает влияние на экономику РФ и Казахстана. Имею в виду, что наши страны близкие, у наших стран близкий экономический потенциал, мы торгуем энергоносителями. Состояние дел на этих рынках тоже достаточно сложное, я бы сказал, довольно волатильное», — заявил Медведев журналистам по итогам переговоров в Нур-Султане.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тыс. человек, скончались 3 042, излечились более 53,7 тыс. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек. Общее число заразившихся превысило 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС по официальным заявлениям властей более чем 80 стран (включая Китай), где зафиксированы случаи заражения.