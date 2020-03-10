Бюджетная система РФ гарантирует выполнение всех расходных обязательств перед гражданами, финансовая система стабильна в долгосрочном периоде, сообщила первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

«В бюджете заложены необходимые ассигнования на исполнение всех расходных обязательств, вытекающих из послания президента, и не меняются те расходные обязательства, которые были заложены в трехлетнем бюджете, который мы сейчас исполняем. Очень важно то, что впервые, по крайней мере на протяжении уже почти восьми лет, парламент принимает поправки в закон о бюджете сразу на три года, тем самым гарантируя не только однолетний период, но и сразу на трехлетний период бюджетного планирования исполнение всех расходных обязательств», — сказала Нестеренко.

Минфин: финансовая система РФ готова к шокам, в том числе от распространения коронавируса Последствия еще предстоит оценить.

По ее словам, финансовая система РФ стабильна в среднесрочном и долгосрочном периодах.

«Бюджетная система, бюджетные правила были сформированы таким образом, когда мы очень осторожно тратили нефтегазовые доходы, сберегая на возможные уровни снижения цены на нефть. Мы создали необходимый объем гарантий, который обеспечит нам исполнение расходных обязательств вне зависимости от каких-то конъюнктурных изменений, которые мы сейчас видим. Но мы абсолютно спокойны в связи с тем, что финансовая система стабильна не только на краткосрочном периоде, но и на среднесрочном и долгосрочном периодах, мы уверены в исполнении наших обязательств перед гражданами», — отметила Нестеренко.