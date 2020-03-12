Госдума приняла в третьем чтении пакет законов о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Документ был разработан Кабмином в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли ЦБ в капитале Сбербанка и в увязке с законопроектом «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций Сбербанка России».

Один из законов предусматривает, что регулятор продаст принадлежащие ему обыкновенные акции Сбербанка правительству по средневзвешенной цене, которая будет зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки.

В пояснительной записке к закону отмечается, что «часть дохода, полученного Банком России от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России», в сумме, превышающей 700 млрд рублей, перечисляется в федеральный бюджет. Это произойдет до 1 июня текущего года. В 2021 и 2022 годах соответственно 500 млрд рублей, 650 млрд рублей и 400 млрд рублей, а оставшаяся часть — в 2023 году».

Второй закон пакета разработан в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия ЦБ в капитале Сбербанка. Им предлагается установить порядок перечисления в федбюджет части доходов, полученных Центробанком от продажи обыкновенных акций Сбербанка.