Правительство планирует провести ревизию всех нерыночных механизмов на энергорынке, в том числе надбавок для новой генерации и компенсаций проблемным регионам, пишет «Коммерсант» . Вице-премьер Юрий Борисов поручил Минэнерго, Минэкономики, Минпромторгу, Минприроды, ФАС совместно с «Советом рынка» и РСПП до 1 апреля оценить возможность отказа от отдельных программ развития в электроэнергетике — строительства новых АЭС, ГЭС, ВИЭ, мусоросжигающих ТЭС (МТЭС) и программы модернизации старой генерации.

Ведомства должны предложить варианты сокращения этих надбавок, в том числе через иные источники финансирования и внедрение конкурентных механизмов, следует из поручения вице-премьера. Также нужно оценить, как подобное решение скажется на энергетическом машиностроении и смежных отраслях до 2035 года. Кроме того, Минэкономики, Минфину и ФАС поручено оценить, возможно ли переложить нагрузку по снижению цен для отдельных регионов на бюджет.

Цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году Предполагается, что расценки не будут превышать средние по России 3,4 рубля за 1 кВт•ч.

Речь идет о Северном Кавказе, Туве, Карелии и Бурятии, которые ушли с оптового энергорынка обратно на тариф, как было до реформы РАО ЕЭС, что приводит к росту цен в других регионах. В 2019 году потребители оптового энергорынка заплатили за таких «льготников» около 20,3 млрд рублей. На бюджет могут переложить и субсидию на выравнивание энерготарифов в отдельных регионах Дальнего Востока.

В «Совете рынка» сообщили изданию, что получили поручение, считают его «очень полезным и своевременным». Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев отмечает, что подобные поручения давно назрели, потенциал сокращения затрат в электроэнергетике составляет примерно треть платежей, или около 1 трлн рублей в год.

По словам экспертов, компенсация тарифов — шаг к уменьшению объемов перекрестного субсидирования, а значит, мера экономически разумна. Но в данном случае предлагается поддерживать всех, без учета экономического состояния реципиентов, что неэффективно.