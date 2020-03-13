Фондовые торги в России закрылись в «зеленой зоне», отыграв часть позиций после обвала рынка накануне, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,31% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2 316,38 пункта. Индекс РТС повысился на 2,62% — до отметки 991,69.



Напомним, в четверг торги завершились падением индексов более чем на 8% и 11% соответственно.



Бумаги Сбербанка подорожали в пятницу на 12,9%, «Тинькофф» — на 8,79%, ВТБ — на 1,46%, «Газпрома» — на 1,45%, «Яндекса» — на 0,41%. Акции «Норильского никеля» снизились в цене на 2,5%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,16%, Московской биржи — на 1,83%, МТС — на 1,45%, «АЛРОСы» — на 1,2%.



«Рынки разогреты внешней коррекцией: США и Европа прибавляют около 4%, нефть тоже в плюсе, доходя до 35,8 доллара. Индекс Мосбиржи отыграл большую часть падения предыдущего дня, временами поднимаясь выше 2 400 пунктов. По нашему мнению, план по росту на эту неделю выполнен. Следующую неделю мы откроем консолидацией вблизи достигнутых значений. При значимых новостях возможен новый провал не ниже 2 280 или рост до 2 450 пунктов. РТС по динамике продолжает обгонять внешние площадки. В связи с укреплением рубля и ликвидацией большей части «медвежьих» позиций открылся рост до 1 100 пунктов с нынешних 1 020—1 030. Минимумы этой недели (950—960 пунктов) могут повториться уже на следующих торговых сессиях — опять же, при появлении новых негативных новостей», — комментирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Потери индекса Мосбиржи за неделю оцениваются почти в 5%, указывает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Индекс РТС, по ее словам, упал за неделю почти на 11%, и эксперт не исключает провала индикатора в понедельник к 950 пунктам, если паника на площадки вернется. «Сейчас биржевой пожар тушат деньгами, иных вариантов не нашлось. Однако стоит понимать, что это временная мера», — пишет Бодрова.

«Имел ли предыдущий обвал цены на нефть исключительно эмоциональный характер и надолго ли ушли из позиций «медведи» — пока вопрос открытый. Риски никуда не делись, просто продажи оказались избыточными», — отмечает она.

