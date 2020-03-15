Транскапиталбанк повысил ставки по кредитам на покупку недвижимости. Теперь при покупке жилья на первичном, вторичном рынке или при рефинансировании процентная ставка варьируется от 9,99% до 10,29% годовых (ранее — от 8,49% до 8,79% годовых). При приобретении нежилой недвижимости взимается надбавка к ставке в размере 6 процентных пунктов.



«При отказе клиента от индивидуального договора личного/титульного страхования надбавка к ставке составит 2,5 и 1 процентный пункт соответственно», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.

Для госслужащих и сотрудников компаний с численностью от 500 человек действует скидка к ставке в размере 0,5 процентного пункта. При покупке комнаты/жилого дома ставка будет выше на 1 п. п., а при приобретении объектов с баланса банка (либо Инвестторгбанка) будет снижена на 1 п. п. При подтверждении дохода справкой по форме банка надбавка составит 0,75 п. п., для ИП — 0,5 п. п., при оформлении кредита без подтверждения дохода — 0,5 п. п. При несоответствии стажа работы заемщика требованиям банка взимается надбавка в размере 0,25 п. п.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% от стоимости квартиры или апартаментов, 30% — от стоимости комнаты или таунхауса (20% — при выкупе последней доли), 50% — от стоимости дома с землей либо коммерческой недвижимости. Максимальная сумма финансирования ограниченна только при покупке нежилой недвижимости и составляет 6 млн рублей. Кредиты выдаются на срок до 25 лет.

При желании банк предоставляет клиенту возможность уменьшить ставку за счет оплаты единовременной комиссии. Таким образом, итоговая ставка может быть снижена на 0,5, 1 или 1,5 п. п. при оплате платежа в размере 1,5%, 3% или 4,5% от суммы кредита.

Аналогичные условия действуют в Инвестторгбанке.