Минтруд готовит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение». Речь идет о том, чтобы при назначении пенсий не требовалось участия в этом процессе самих граждан, пишут «Известия».

«Минтруд России обеспечивает гражданам условия для максимально комфортной реализации своих социальных прав. Для этого ведется работа по внедрению в социально-трудовой сфере цифровых технологий. Принятие законопроекта позволит перейти к проактивному назначению пенсий», — рассказали изданию в пресс-службе министерства.

Законопроектом предполагается, что граждане, достигшие возраста 45 лет, начнут получать уведомления ПФР о размере будущей пенсии.

«Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению. Уведомления ПФР, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года после того, как человеку исполнилось 45 лет. Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее», — рассказали в пресс-службе.

В уведомлении также планируется отразить параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений. Кроме того, проектом предлагается ввести для людей с ограниченными возможностями беззаявительный порядок назначения пенсии по инвалидности.

«Это позволит инвалидам не обращаться за назначением пенсии, такое решение будет автоматически выноситься ПФР на основании сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов. Заявление о доставке пенсии будет приниматься органом медико-социальной экспертизы и передаваться в ПФР на исполнение также без участия гражданина», — сообщили в ведомстве.

Реализация проактивных механизмов пенсионного обеспечения граждан начнется в отдельных регионах в пилотном режиме с 1 июля 2021 года. Как уточнили в пресс-службе Минтруда, законопроект будет представлен в правительство России в сентябре, а в декабре внесен в нижнюю палату парламента.

Фракции Госдумы инициативу Минтруда готовы поддержать.

«Что касается уведомлений населения о размерах пенсии, то это правильно, потому что это дает гражданам важную дополнительную информацию. Известно, что часть работников получает заработную плату «черными» деньгами. Многие сегодня не понимают или не знают, что их права могут быть нарушены. Отчисления за них небольшие, и, соответственно, пенсия тоже», — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.



По его мнению, получение такой информации будет наглядным примером того, что работники должны добиваться от работодателей нормального трудового договора и выплаты всей заработной платы «белыми» деньгами.