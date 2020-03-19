Правительство с пятницы начнет оперативный мониторинг цен в РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации», — сказал премьер на заседании правительства.

Мишустин добавил, что это касается продуктов питания, детских товаров, лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

Продуктов питания в России достаточно, и российские власти примут все меры, чтобы полки магазинов были заполнены товарами, заявил премьер-министр.

«Сельское хозяйство — это основа нашей безопасности, и не только продовольственной, но и экономической, социальной. Мы это наглядно видим сейчас, когда во многих европейских странах возник ажиотажный спрос на продукты из-за распространения коронавирусной инфекции. Продуктов питания у нас достаточно, мы и дальше будем делать все, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты, хлеб, молоко, мясо, и в магазинах не было бы пустых полок», — сказал Мишустин.