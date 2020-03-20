Банк Корпоративного Финансирования обнаружил в Интернете сайт, использующий его символику и схожее название для обмана граждан. Предупреждение об этом опубликовано на сайте БКФ.

«Сотрудники» конторы обзванивают физических лиц и предлагают оформить кредит с предоплатой страховки», — рассказали в БКФ порталу Банки.ру.

Сайт-клон запущен от имени некоего ПАО «Банк Кредитного Финансирования» — уточним, что на сайте Банка России такое финучреждение не зарегистрировано.

На сайте «банка» говорится, что «это современная и высокотехнологичная финансово-кредитная организация, основанная в 1993 году», при этом сам сайт bkfinanse.ru зарегистрирован только 13 февраля 2020-го (уточним, что официальный сайт легального БКФ — cfb.ru).

На поддельном сайте в числе прочего размещено энное количество некликабельных заголовков новостей; последний от 6 февраля, например, гласит (сохранена оригинальная орфография): «Банк Кредитного Финансирования по итгам 2019 года вошол в топ-6 лидеров потребительского кредитования».

Кроме того, на сайте-клоне значатся уже две недели как неактуальные в России курсы покупки и продажи долларов и евро.



«Если вы стали жертвами мошенников, обратитесь в полицию», — призывает Банк Корпоративного Финансирования потенциальных клиентов в связи с появлением поддельного банка.

В июле прошлого года БКФ сообщал о появлении другого сайта-клона по адресу rubkf.ru (сейчас он уже не работает). Тогда мошенники называли себя АО «Банк Коммерческого Финансирования».



Портал Банки.ру призывает читателей внимательно проверять информацию об интересующих их организациях, включая сайты и реквизиты. При использовании сайтов, похожих на оригинальные, мошенники зачастую обманывают клиентов и получают регистрационную информацию и личные данные. Такие домены часто используются, чтобы перенаправить клиента банка на специальные страницы с различными махинациями, включая фишинговые атаки по электронной почте и распространение вредоносных программ.





