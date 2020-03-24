Минпромторг РФ предложил увеличить максимальную цену автомобиля, по которому можно получить льготный кредит, с 1 млн до 1,5 млн рублей, а также предоставить скидку 25% на авансовый платеж на покупку электрокара. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Также, согласно документу, предлагается распространить действие программы «Семейный автомобиль» на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей. Сейчас на предоставление скидки могут претендовать только семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

«Принимая во внимание рост цен на новые автомобили, проектом постановления предлагается увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 млн рублей, что позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до семи человек», — отмечается в пояснительной записке.

Как ранее сообщали в Минпромторге, ведомство готово рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании программ льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», если заложенные средства закончатся до конца года.