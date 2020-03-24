Объем повседневных расходов типичной российской семьи с 16 по 22 марта 2020 года вырос на 149 рублей по сравнению с предыдущей неделей и достиг рекордного значения — 5 025 рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном холдингом «Ромир».

«На 12-й неделе объем повседневных расходов продемонстрировал необычный для этого периода рост. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 5 025 рублей, что на 3,1% больше, чем неделей ранее», — сообщает холдинг. Подобный резкий рост объясняется всплеском продуктовых закупок россиян.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 792 рубля, или 18,7%. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы с 16 по 22 марта 2020 года оказались выше среднего значения на 598 рублей, или 13,5%.