Экспертный совет по развитию социального предпринимательства при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в понедельник направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предлагаемым перечнем мер по привлечению инвестиций в социальные проекты. Один из возможных шагов — создание специального налогового режима для инвесторов в социальную сферу.

В числе мер финансового стимулирования данной сферы совет предложил Минфину и Минэкономразвития рассмотреть возможности для выдачи дешевых кредитов инвесторам и предпринимателям социальной сферы, в том числе через субсидирование процентной ставки и выдачу государственных гарантий.

Ряд предложений был направлен и в Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Так, предлагается создать совместно с Минэкономразвития «Путеводитель для социального инвестора», который бы включал в себя все типовые договоры инвестирования и займа для социальных предпринимателей и необходимую информацию по налогообложению.

Также экспертный совет выступил с предложением создать рейтинг социальных предпринимателей для оценки их надежности и кредитоспособности.

Еще одним предложением стала разработка платформы для совместного инвестирования в социальные проекты, поддерживаемой государством.