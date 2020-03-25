Распространение коронавируса может оказать более негативное влияние на российскую экономику, чем снижение цен на нефть, так как ситуация с вирусом непредсказуема. Такое мнение высказал в среду глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg.

«Я думаю, что коронавирус намного хуже [для экономики РФ]. Главная проблема заключается в том, что мы знаем, как справиться с экономическим кризисом, но не знаем, как справиться с вирусом. Мы не можем предугадать. Ни один из экономических и финансовых аналитиков не может сказать, как долго еще продлится ситуация с коронавирусом», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Объявленная 11 марта пандемия коронавируса охватила более 160 стран. Инфекция проникла на все континенты, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, в мире заразились порядка 370 тыс. человек, 16 тыс. умерли. В настоящее время наиболее сложная ситуация складывается в Италии, США и ряде европейских стран. В Китае вспышка пошла на спад. На прошлой неделе во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока не существует эффективного лекарства от COVID-19, а лечение возможно только исходя из клинической картины, согласно проявленным симптомам.

