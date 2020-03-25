Банк «Александровский» повысил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,1—0,2 процентного пункта.

«Максимум» (от 30 тыс. рублей) теперь можно открыть под 5,5—6,2% годовых (вместо 5,3—6%). Выплата процентов — в конце срока.

«Перспектива» (от 30 тыс. рублей) привлекается под 4,65—5,15% (ранее — под 4,55—5,05%).

Доходность «Комфорта» (от 100 тыс. рублей) составляет 4,15—4,65% (ранее — 4,05—4,55%), а «Капитала» (от 3 млн рублей) — 5,25—5,65% годовых (до этого — 5,15—5,55%). Три вышеперечисленных вклада пополняемые. Проценты по ним ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Минимальный срок размещения денежных средств во вклады — три месяца, максимальный — два года.