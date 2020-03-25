Металлинвестбанк повысил ставки по двум рублевым вкладам.

«Максимальный доход» (от 10 тыс. рублей) при выплате процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 550, 740 и 1 100 дней) открывается под 3,95—6% (ранее — под 3,95—5,7%), а при ежемесячной выплате процентов (на 181, 367, 550, 740, 1 100 дней) — под 5,1—5,8% (прежде — под 4,85—5,3%).

По депозиту «Доходный год» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок вклада средняя годовая процентная ставка составит 5,78% (вместо 5,33%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы по депозитам не предусмотрены.