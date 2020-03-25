Сенаторы на заседании в среду одобрили пакет законов, создающих благоприятные условия для инвесторов и предусматривающих реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Минимальный объем инвестиций организации, реализующей новый инвестпроект на условиях СЗПК в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, должен будет составлять 250 млн рублей, в сферах цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства — 500 млн рублей, обрабатывающего производства — 1,5 млрд рублей, в иных сферах — 5 млрд рублей.

При этом СЗПК не может быть заключено в сфере игорного бизнеса, производства табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива, добычи нефти и газа (за исключением сжиженного), оптовой и розничной торговли, строительства административно-деловых центров, торговых центров, жилых домов, деятельности поднадзорных ЦБ финансовых организаций, за исключением случаев выпуска ценных бумаг для финансирования инвестпроекта.

Для СЗПК также вводится стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов. Срок их применения не может превышать шести лет для проектов с инвестициями до 5 млрд рублей, 15 лет — от 5 млрд до 10 млрд рублей, 20 лет — от 10 млрд рублей. При этом возможно однократное продление еще на шесть лет. При осуществлении инвестиций свыше 10 млрд рублей в оговорку также могут быть включены неналоговые платежи (на срок до трех лет), вывозные таможенные пошлины. Механизм СЗПК предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Базовый закон предусматривает создание госинформсистемы «Капиталовложения», которая будет содержать информацию, касающуюся СЗПК, и позволять заключать их в электронном виде, а также формирование электронного реестра мер господдержки («инвестиционного навигатора»).