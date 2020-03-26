Банк «Пойдем!» повысил ставки по вкладам на 0,5—1 процентный пункт.

Депозит «Кошелек» (от 100 рублей на 12 месяцев) открывается под 4,5% годовых. Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность вклада «Капитал» (от 10 тыс. рублей на 12 месяцев) составляет 5,9% годовых при оформлении в отделении и 6% годовых при оформлении через интернет-банк. Пополнять вклад нельзя. Проценты выплачиваются ежеквартально.

По вкладу «Копилка» (от 10 тыс. рублей на 24 месяца) проценты начисляются по периодам. Так, при открытии в отделении средняя годовая процентная ставка составляет 5,2%, в интернет-банке — 5,25%. Возможны дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты по всем вкладам сохраняются.