«Зетта Страхование» и Райффайзенбанк запустили страховку от коронавируса «Стоп.Вирус». Он позволяет застраховать риски на случай наступления временной нетрудоспособности, госпитализации или смерти от новой коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в совместном релизе компаний.

«Застраховать можно себя или семью, продукт россиянам в возрасте от года до 65 лет. Стоимость страховки составляет от 1 690 до 5 690 рублей, а максимальное страховое покрытие — до 2 млн рублей. В случае постановки диагноза застрахованный получает единовременную выплату в зависимости от выбранного тарифа, а при госпитализации — ежедневные платежи от страховщика», — отмечается в сообщении.



Программа будет действовать даже в условиях пандемии.