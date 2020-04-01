Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,4% и составил 2 473,61 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,63%, до отметки 987,75 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,32%, Мосбиржи — на 0,71%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,16%, «Газпрома» — на 1,11%, «АЛРОСы» — на 1,78%.

Российский фондовый рынок понес потери на негативном внешнем фоне, замечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, продажам в российских акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где июньский фьючерс на нефть марки Brent потерял более 5%, отступив в район 25 долларов за баррель.

Также, продолжает он, давление на российский фондовый рынок оказывала ситуация на западных площадках.

«Российский рынок продолжает консолидироваться под локальными максимумами в диапазоне 2 350—2 520 пунктов. Выход из этой консолидации может дать направление дальнейшего движения индекса Мосбиржи. При этом в случае выхода вверх целью продолжения коррекции может стать отметка 2 650 пунктов. Если же «медведям» удастся увести рынок ниже 2 350 пунктов, им будет открыта дорога к минимумам года, установленным в марте в районе 2 075 пунктов», — комментирует эксперт.