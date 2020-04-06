Потребительские цены в России в марте 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с февралем текущего года, говорится в докладе Росстата «Об индексе потребительских цен в марте 2020 года». По сравнению с мартом 2019 года инфляция ускорилась до 2,5%.

В 31 субъекте РФ прирост потребительских цен составил 0,7% и более. В наибольшей степени цены повысились в Республике Дагестан (1,8%) и Тульской области (1,3%) в связи с удорожанием продуктов питания на 2,9% и 1,7% соответственно.

В Москве цены выросли за месяц на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,8% (с начала года прирост цен составил 1% и 1,7% соответственно).