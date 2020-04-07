Углеметбанк предлагает открыть вклад «Когда все дома».

Минимальная сумма вклада — 5 тыс. рублей. Срок — 120 дней. При открытии вклада в офисе банка процентная ставка составит 5,35%, в интернет-банке — 5,55% годовых.

Дополнительные взносы принимаются суммами от 5 тыс. рублей не позднее 50 дней до окончания срока вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно.

В случае досрочного расторжения договора по истечении 91 дня проценты пересчитываются по ставке вклада минус один процентный пункт. Автоматическая пролонгация вклада на новый срок производится не более двух раз.