Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции «Единая Россия» о возможности заморозки цен на продукты. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн по итогам видеосовещания единороссов с премьером.

«Председатель правительства согласился практически со всем, что было предложено фракцией. Это касается и ограничений цен на лекарства, на продукты питания и иные товары первой необходимости. Это касается вопросов, связанных с поддержкой бизнеса, работодателей, предприятий среднего и малого предпринимательства в части налоговых каникул и введения отсрочки по уплате арендных платежей», — сказал Хинштейн.

Лидер фракции Сергей Неверов сообщил, что депутаты в ходе совещания с Мишустиным предложили Кабмину проработать механизм заморозки цен на продукты по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств. Максимальную наценку для каждого этапа «товаропроводящей цепи» необходимо ограничить 10%, считает глава думских единороссов.



Ранее эксперты Центра стратегических разработок отметили, что сдержать разгон роста цен, с одной стороны, сможет снижение потребительского спроса. По экономическим ожиданиям бизнеса, снижение спроса может составить 19%. При этом, с другой стороны, к росту цен может привести девальвация рубля.

«В соответствии с данными нашего опроса к концу марта бизнес ожидал инфляцию на уровне 11%, однако данные экономические ожидания в настоящее время имеют склонность к снижению (прежде всего из-за ослабления спроса на конечные товары и услуги и ожиданий снижения реальных доходов населения)», — сообщили в ЦСР.