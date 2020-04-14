Возможность идентификации в международной системе расчетов WebMoney Transfer стала доступна в магазинах «Связного» по всей России, следует из совместного релиза компаний.



«Воспользоваться услугой могут граждане Российской Федерации, открывшие P-кошельки в рублях. Для этого на сайте или в мобильном приложении WebMoney необходимо загрузить свои данные и дождаться уведомления о получении формального аттестата, подтверждающего прохождение упрощенной идентификации. Затем пользователю нужно прийти в «Связной», показать кассиру паспорт, назвать номер идентификатора участника (WMID) и оплатить комиссию в размере 300 рублей. Далее на почту клиента и в мобильное приложение WebMoney Keeper поступит уведомление со ссылкой для подтверждения», — отмечается в сообщении.

После прохождения идентификации в системе владельцу кошелька становятся доступны повышенные лимиты на операции, снятие и перевод средств на электронные кошельки, банковские карты и счета.