Министерство финансов США произведет выплаты в адрес в общей сложности более чем 80 млн граждан в рамках пакета стимулирующих экономику мер для преодоления последствий пандемии коронавируса. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на распространенное в понедельник сообщение ведомства.

«Миллионы американцев начали получать средства на свои банковские счета. Министерство финансов и Служба внутренних доходов (налоговое ведомство. — Прим. ТАСС) ожидают, что к 15 апреля выплаты получат десятки миллионов граждан, — отмечается в тексте. — Министерство и Служба внутренних доходов работают с беспрецедентной скоростью, чтобы направить помощь».



Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тыс. долларов на человека.