Группа экономистов опубликовала программный доклад с антикризисными предложениями, пишет РБК . Самые радикальные из них — запустить в России количественное смягчение и раздача денег людям. Экономисты опубликовали свои антикризисные предложения, призвав в разы увеличить масштабы государственной поддержки экономики. Их идеи представлены в докладе фонда «Либеральная миссия» «Коронакризис-2020: Что будет и что делать? Сценарии развития кризиса и необходимые меры экономической политики».

Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4—6% ВВП в консервативном сценарии или 8—10% — в радикальном. В эти суммы не включаются недополученные нефтегазовые доходы, замещаемые из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Экономисты считают необходимым изменение бюджетного правила с тем, чтобы позволить замещать из ФНБ не только выпадающие нефтегазовые доходы, но и доходы, не относящиеся к нефтегазовым. Также они солидарны в том, что российской экономике понадобится программа количественного смягчения — эмиссия рублей через покупки Центробанком облигаций правительства.

Так, директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова предлагает использовать в этот кризис около половины накопленных ликвидных ресурсов ФНБ (3—4% ВВП), сохранив оставшиеся ресурсы на последующие годы. Бывший зампред Банка России Сергей Алексашенко считает, что, учитывая природу нынешнего кризиса, решения правительства должны быть краткосрочными и ориентированными на восемь — десять недель. Минфин должен предоставить всем малым и средним предприятиям, чья выручка в марте — апреле сократилась более чем на 50%, кредит в размере 80% от выплаченной в эти месяцы зарплаты. Он также предлагает ежемесячно доплачивать пенсионерам по 5 тыс. рублей и выделить каждой семье дотацию в размере 2 тыс. рублей на уплату коммунальных платежей. Профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев указывает, что помощь населению можно осуществить тремя способами: прямыми выплатами гражданам, субсидиями на оплату ЖКХ и дополнительными выплатами пенсий. Также нужно поддержать малый бизнес — безвозвратными субсидиями на выплату зарплаты и аренды.

Экономисты оценили выгоды и потери России от сокращения нефтедобычи Россия согласилась урезать свою нефтедобычу на 2,5 млн баррелей в день до июля 2020 года.

Нужно максимально упростить регистрацию и выплату пособия по безработице и увеличить его размер хотя бы на 25%, указывает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. По словам профессора ВШЭ Олега Вьюгина, в рамках временного количественного смягчения ЦБ мог бы взять на свой баланс часть внутреннего госдолга путем прямых покупок или через операции РЕПО с банками. При скоординированных действиях Минфина и ЦБ после окончания острой фазы кризиса вполне реально вернуть эти бумаги с баланса ЦБ в рынок, пишет он.

ОФЗ, которые будет дополнительно эмитировать Минфин для покрытия дефицита, уполномоченные банки будут отдавать в залог ЦБ — даже если такие заимствования составят по итогам года 5—6 трлн рублей, дополнительная денежная масса не спровоцирует инфляции, добавляет экономист Владислав Иноземцев. По мнению профессора Чикагского университета и ВШЭ Константина Сонина, разумная мера — выплатить каждому гражданину единовременное пособие, например 10 тыс. рублей в апреле — мае и потом по 10 тыс. рублей летом и осенью.