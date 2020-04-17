В условиях самоизоляции россиянам нужно меньше денег для счастья, чем в «докоронавирусные» времена, а для комфортного пребывания на карантине в среднем достаточно 80 тыс. рублей в месяц, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие 2,5 тыс. экономически активных граждан из всех округов РФ.

Для счастья среднестатистическому россиянину нужно 155 тыс. рублей в месяц, а для того, чтобы переждать четыре недели самоизоляции с комфортом, — почти в два раза меньше: 80 тыс.

Женские запросы скромнее мужских: для счастья дамам достаточно 140 тыс. рублей, а на месяц карантина — 70 тыс., в то время как мужчинам — 170 тыс. и 90 тыс. рублей соответственно.

Чем старше респонденты, тем дороже их мечты: для счастья молодежи до 24 лет в среднем нужно 120 тыс. рублей, на месяц самоизоляции — ровно в два раза меньше, а россияне старше 45 лет оценивают «30 дней счастья» в 176 тыс. рублей, такой же период карантина — в 92 тыс.

Денежные аппетиты растут с увеличением уровня доходов россиян: если населению с зарплатой до 30 тыс. рублей для счастья в среднем нужно 130 тыс., а на месяц карантина — 63 тыс. рублей, то для граждан с доходом от 80 тыс. рублей — 212 тыс. и 116 тыс. соответственно.

Самые высокие денежные запросы — у москвичей: 214 тыс. рублей для счастья и 100 тыс. рублей на четыре недели самоизоляции. Для сравнения: петербуржцам нужно 167 тыс. и 85 тыс. рублей соответственно, а нестоличной России — 146 тыс. и 80 тыс.



«В ситуации тотального карантина страна оказалась впервые, а вот данные о сумме для счастья SuperJob измеряет уже не первый год: больше всего денег, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам нужно было в 2017 году — в среднем 184 тыс. рублей. Нынешняя сумма (155 тыс. рублей) — самая низкая за пять лет», — указывают организаторы опроса.