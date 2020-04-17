Россияне, потерявшие работу после 1 марта, будут получать пособие по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей — с апреля по июнь 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Также для граждан, уволенных и признанных в установленном порядке безработными начиная с 1 марта, имеющих детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле — июне увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3 тыс. рублей за каждого ребенка. Пособие выплачивается одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю), указывается в сообщении.

На социальные выплаты безработным в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового постановления правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей.