Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, признающий действительными паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля.



«Признать действительными на территории РФ паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно», — говорится в сообщении.

Ранее первый замглавы МВД России, генерал-полковник полиции Александр Горовой сообщал, что проинформировал руководителей региональных органов ведомства о том, чтобы исключить факты привлечения лиц с просроченными документами к ответственности.

