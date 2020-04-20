Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин оценил последствия пандемии коронавируса для российского банковского сектора и описал свое видение грозящего стране кризиса. По его словам в интервью РБК , «кризис — это когда утром вместо чашки кофе хочется выпить стакан водки».

«В 1998-м я сформулировал определение кризиса: это когда утром вместо чашки кофе хочется выпить стакан водки. Недавно был один момент, не то чтобы страх или какие-то особенные неприятности, но почему-то стало грустно. Сам удивился. Съел тарелку пельменей и выпил водки. Правда, вечером. Полегчало», — пояснил глава ВТБ.

Как утверждает Костин, у всех кризисов есть характерные черты и средства борьбы с ними тоже известны. «Первое правило — не впадать в панику, не бояться. Предыдущие поколения переживали войны и социальные катастрофы. Сейчас у многих присутствует испуг перед вирусом, люди оказались лишены возможности жить нормальной жизнью. Это само по себе огромный стресс», — заявил глава ВТБ. По его словам, важно не усугублять этот стресс экономическими проблемами. Нужен совместный поиск решений со стороны всех: общества, государства, бизнеса, объяснил Костин.

«Жизнь дается один раз, она прекрасна. Сложности — это такая же часть жизни, как и моменты счастливые. Для меня приоритет — забота о здоровье близких, дорогих мне людей. Сам я не боюсь, хожу на работу каждый день, соблюдая, конечно, все меры безопасности. Я думаю, что это важно — работать максимально так, как только это возможно сейчас. С тем чтобы вирус нас не победил экономически», — резюмировал Андрей Костин.