Совокупный объем сборов по ОСАГО по итогам 2020 года может остаться на уровне 2019-го. Таковы оценки Российского союза автостраховщиков (РСА).

Это произойдет в случае принятия поправок о либерализации тарифов по обязательной «автогражданке» из-за более справедливого определения размера цены ОСАГО: для безаварийных водителей она станет ниже или не изменится, а для аварийных — повысится, уточнил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, рост курса валют и последовавшее за ним подорожание импортных запасных частей приведет к резкому росту стоимости ремонта и, следовательно, к увеличению размера выплат по ОСАГО. В этих условиях очень важно, чтобы страховые компании не начали следовать за другими рынками и поднимать цены на свои услуги.

«В текущих условиях для поддержания устойчивости рынка ОСАГО необходимо временное расширение тарифного коридора, завершение второго этапа реформы по индивидуализации тарифов и временное возвращение к старой редакции нормативных документов о сроках на урегулирование по обязательной «автогражданке», — уточнил Юргенс.