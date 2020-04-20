Оценки наблюдаемой инфляции и инфляционные ожидания россиян заметно выросли. Это показал опрос , который ООО «инФОМ» провело по заказу Банка России в телефонном формате.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, в апреле регулятор приостановил регулярные опросы населения, которые проводятся для измерения инфляционных ожиданий и потребительских настроений, в режиме личного интервью из-за мер самоизоляции. Было принято решение провести в апреле два всероссийских репрезентативных телефонных опроса. В понедельник представлены результаты первого опроса, а результаты второго будут опубликованы 6 мая. В ЦБ уточняют, что ввиду существенных отличий в методологии результаты телефонных опросов не сопоставимы с результатами опросов, проводившихся ранее в режиме личного интервью, однако они «дают важную оперативную информацию о восприятии ценовой динамики и потребительском поведении россиян».

ЦБ: ​инфляционные ожидания россиян в марте не изменились Опрос населения проводился в начале марта, до ослабления рубля.

Если уровень инфляции в начале года участники опроса чаще всего оценивали как умеренный (такой ответ давали 43% респондентов, а характеризовали его как высокий 21%), то сейчас 43% считают, что уровень инфляции сегодня значительно выше, чем в начале года, 32% — что немного выше. Через месяц 43% опрошенных прогнозируют значительное увеличение инфляции, 23% — незначительное. В случае с годовыми ожиданиями эти цифры составляют 37% и 16% соответственно, при этом 32% затрудняются строить прогнозы на такой срок.

«Повышение оценок инфляции и рост инфляционных ожиданий связаны, с одной стороны, с фактическим ростом цен на некоторые категории продуктов и товаров на фоне развивающейся ситуации с ограничительными мерами. С другой стороны, они обусловлены ажиотажным спросом, заставившим россиян в принципе обратить внимание на цены. Так, 72% участников опроса заметили рост цен: 36% — на некоторые товары, а 31% — на большинство. В ответах на открытый вопрос, на какие конкретно товары и услуги выросли цены, 36% называли как раз товары повышенного спроса (бакалею), а 27% опрошенных отметили подорожание овощей и фруктов», — отмечают в Центробанке. Напряженность в отношении наблюдаемого роста цен отражает и тот факт, что при ответе на другой открытый вопрос 30% респондентов называли повышение цен причиной увеличения семейных расходов, уточняется в материале.

Закупки товаров повседневного спроса впрок осуществляли 27%, а внеплановые покупки товаров длительного пользования — 9% респондентов. Эти траты в большинстве своем были обусловлены насущными потребностями или попыткой предотвратить серьезные траты в будущем, а не «инвестиционными вложениями» в товары длительного пользования, как это было во время кризиса 2014—2015 годов.

У половины респондентов материальное положение за предшествовавший опросу месяц не изменилось, однако более трети опрошенных отметили его ухудшение: 19% — незначительное, 16% — серьезное. Через месяц ухудшения ожидают 36%, а 38% полагают, что все останется на нынешнем уровне. Когда людей просят сделать прогноз на год, соответствующие цифры составляют 17% и 32%.

У половины респондентов расходы увеличились. В числе причин, помимо роста цен (30% от всех опрошенных говорили о ценах в целом, 4% — о подорожании услуг ЖКХ), они называли траты, связанные с эпидемией (в частности, закупки впрок — 6%).

На фоне событий последнего месяца стали экономить на привычных товарах и услугах 28% опрошенных, преимущественно из самых низкодоходных категорий населения.

Закупки впрок осуществлялись в основном за счет сбережений (6%), а не кредитов или долгов (1%). Брали деньги в кредит или в долг в последние три недели — месяц 16% участников опроса, причем 13% — на цели, не связанные с закупками впрок или покупкой товаров длительного пользования. Сбережения начали тратить четверть опрошенных, и большинство таких трат, как и в случае с кредитами, не связаны с ажиотажными закупками впрок.

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В сфере работы по найму изменений довольно много — они коснулись 60% занятых, констатируют в ЦБ. Например, 18% полностью или частично перешли на удаленную работу, 20% полностью или частично потеряли в трудовых доходах. Ожидания дальнейших потерь дохода еще более напряженные, а увольнения опасаются 9% работников. Сотрудники частных предприятий оказались в более уязвимом положении. Доля потерявших работу в течение последнего месяца пока невелика (2%), однако оценки респондентами ситуации с безработицей среди знакомых указывают на неблагоприятные процессы: каждый десятый респондент слышал об увольнении более чем пяти человек в своем окружении в течение последнего месяца.

«Плохое положение у предпринимателей и самозанятых: 41% уже полностью остановили свой бизнес или работу, еще 33% потеряли в доходах. Однако оптимизм они сохраняют: только 10% считают, что им не удастся возобновить работу через три — четыре месяца, 21% надеются на рост доходов», — отмечается в обзоре Центробанка.



В телефонном опросе, который проводился 2—10 апреля, приняли участие 1 560 человек.