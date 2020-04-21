Средняя премия по ОСАГО за I квартал 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года еще на 1,1%, с 5 544 до 5 482 рублей, а средняя выплата — выросла на 5,4%, с 66,2 тыс. до 69,8 тыс. рублей. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



При этом средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц снизилась за этот же период на 0,45%, с 5 486 до 5 461 рубля.

Игорь Юргенс подчеркнул, что количество заключенных по ОСАГО договоров за I квартал 2020 года выросло по сравнению с I кварталом 2019 года на 3,5%, с 8,278 до 8,569 млн штук. «Такой рост говорит о том, что первый этап индивидуализации тарифов по ОСАГО привел к снижению средней премии по обязательной «автогражданке», и, как следствие, к уменьшению количества автовладельцев, желающих уклониться от покупки полиса ОСАГО», — сказал Игорь Юргенс.

Собранные по ОСАГО страховые премии выросли на 2,3%, с 45,895 млрд до 46,969 млрд рублей.

Количество заявленных убытков за I квартал 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 11,1%, с 638,3 тыс. до 567,4 тыс. штук, а количество урегулированных стало меньше на 1,5%, снизившись с 554,75 тыс. до 546,51 тыс. штук. «Такое снижение связано главным образом с начавшими действовать в марте карантинными ограничениями, которые привели к резкому снижению интенсивности дорожного движения в крупных городах и, как следствие, к снижению количества ДТП», — пояснил Юргенс.

При этом сумма выплат по ОСАГО выросла на 3,9%, с 36,743 млрд до 38,161 млрд рублей. «Это, как и заметный рост средней выплаты, связано в первую очередь с ростом курса валют и последовавшим за ним ростом стоимости запчастей», — сказал Юргенс. «Мы видим, что страховщики, в отличие от других отраслей в это кризисное время, продолжают держать цены на обязательную «автогражданку» на докризисном уровне, несмотря на очевидный рост убыточности. Чтобы сохранить этот позитивный для автовладельцев тренд, необходимо как можно более срочное принятие поправок к закону об ОСАГО, реализующих второй этап индивидуализации тарифов по обязательной «автогражданке», — уверен президент РСА.