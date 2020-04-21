Минюст России предложил отказаться от повышения административных штрафов при подготовке проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено размеры административных штрафов в основном сохранить в пределах, установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщается на сайте ведомства.

Данное предложение было выдвинуто на онлайн-совещании под руководством министра юстиции Константина Чуйченко с участием представителей Госдумы, Совфеда, Генпрокуратуры, правительства Москвы, федеральных органов исполнительной власти и общественной организации «Деловая Россия».

На совещании было принято решение продолжить работу по совершенствованию положений, направленных на развитие института состязательности, в проекте процессуального КоАП, в том числе с учетом особенностей отдельных категорий дел.

Минюст предложил заменить штрафы предупреждениями за нарушение КоАП для всего бизнеса В ведомстве также предложили отменить одновременное привлечение к административной ответственности юридического лица и его должностного лица за одно и то же правонарушение.

Отдельно был выделен вопрос о целесообразности закрепления в проекте процессуального КоАП института реабилитации лица, незаконно привлеченного к административной ответственности. Вопросы компенсации вреда, причиненного незаконным привлечением лица к административной ответственности, в том числе морального вреда физическому лицу, вреда деловой репутации юридического лица, в действующем КоАП не рассматриваются, равно как не закреплен в нем и порядок восстановления прав и свобод гражданина, незаконно (необоснованно) подвергнутого административному наказанию. По итогам обсуждения было принято решение включить соответствующие положения в проект процессуального КоАП.