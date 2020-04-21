Около 1,6 трлн евро потребуется для восстановления экономики Европы после пандемии коронавируса, сказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«У меня есть достаточно точное представление о сумме конверта, это около 10% европейского ВВП, то есть около 1 триллиона 600 миллиардов евро», — сказал Бретон в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что США и Германия выделили на поддержку своей экономики 10% ВВП.

По словам Бретона, одним из наиболее пострадавших секторов является туризм. «Необходим «план Маршалла» для туризма», — заявил еврокомиссар.

Многие страны мира, включая государства Евросоюза, на фоне пандемии нового коронавируса ввели масштабные ограничения социально-экономической жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Глобальная экономика, а также экономика ЕС серьезно страдают от этой ситуации.