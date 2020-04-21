Действующее правительство России — одно из самых эффективных за последние 20—30 лет, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову для «Ленты.ру» .

«В целом я считаю и премьера, и его команду одной из самых эффективных среди тех правительств, которые мы видели за последние 20—30 лет», — сказал он.

«Если говорить о правительстве России, то, конечно, им пришлось окунуться сразу же после назначения в тяжелейшие испытания. Собственно, та ситуация с коронавирусом, которую мы имеем сегодня, — это во многом их заслуга. Почему? Они сделали первые очень правильные шаги. Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР. Как известно, у нас самая протяженная граница с этой страной», — пояснил Греф.

По его словам, правительству сегодня приходится работать в условиях стресса и перегрузки.